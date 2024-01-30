В Госдуме предложили лишать артистов званий за неприемлемое поведение

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В РФ предложили внести в Госдуму инициативу, позволяющую лишать званий заслуженного и народного артиста России из-за неприемлемого и безнравственного поведения их обладателей. С такой идеей глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил на заседании нижней палаты парламента.

"Сегодня страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой", – передает его слова Агентство "Москва".

По словам Слуцкого, среди артистов есть множество незаурядных личностей. Однако, продолжил политик, их поведение неприемлемо, если оно идет вразрез с тем, что в настоящий момент необходимо культуре государства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России Совет по этике. Он отметил, что необходимость такого совещательного органа уже назрела.

По его словам, подобный совет мог бы получить право "упреждать" скандальные выходки публичных личностей и обеспечить "чистоту ремесла, русского искусства". Кроме того, считает Милонов, в подобную структуру можно включить не только признанных мэтров, но и молодых деятелей.

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