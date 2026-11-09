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09 ноября, 20:42

Политика

Брата экс-премьера Венгрии Орбана могли задержать по делу о нелегальной миграции

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/AARON SCHWARTZ

Брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон мог быть задержан по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным портала Kontroll.hu, в понедельник, 9 ноября, национальное управление по возвращению и защите активов совместно с национальным следственным управлением провели операцию, в рамках которой мог быть задержан брат бывшего премьера.

"Согласно сообщениям в прессе, брат Виктора Орбана Арон Орбан был задержан по подозрению в контрабанде людьми", – уточнил Мадьяр.

Сам Виктор Орбан назвал задержание брата расправой, цель которой – устранение политического противника и формирование однопартийной системы.

"В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а расправа... В этой грязной игре цель заключается в устранении политического противника и построении однопартийной системы. Мишень – я, а мой младший брат – лишь инструмент", – написал Орбан на своей странице в Facebook.

Ранее Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о приостановлении депутатской неприкосновенности Мадьяра из-за кражи телефона. Речь идет об инциденте, произошедшем в июне 2024 года, когда Мадьяр в одном из клубов Будапешта вступил в перепалку с посетителем, снимавшим его на телефон. Премьер забрал гаджет, положил в карман, а затем выкинул в Дунай.

В тот период Мадьяр был членом Европейского парламента. Этот орган отказался лишить его иммунитета.

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