Песков заявил, что еще рано говорить о контактах Путина и Мерца на саммите G20

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Обсуждение возможной поездки Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20) в Майами и его контактов с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Мерц объявил о готовности провести очные переговоры с Путиным на саммите в Майами 14–15 декабря. По его словам, если президент России будет присутствовать на этом мероприятии, он не станет уклоняться от возможности пообщаться.

Как уже заявлял Песков, обсуждать сценарий визита Путина на саммит G20 пока рано. Он пояснил, что такие поездки сопряжены с серьезными логистическими трудностями.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин, в свою очередь, отмечал, что США хотят видеть российского президента на мероприятии.