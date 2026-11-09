Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 22:01

Спорт

СКА одержал победу над "Спартаком" со счетом 7:1 в матче КХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Семь шайб забросили хоккеисты петербургского СКА в ворота московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

В составе СКА отличились Василий Глотов (4-я минута), Рокко Гримальди (12-я), Скотт Уилсон и Сергей Сапего (оба – 14-я), Никита Недопекин (19-я и 23-я), а также Андрей Педан (60-я). Единственную шайбу "Спартака" на 39-й минуте забросил Максим Комтуа.

После четвертого гола в свои ворота московская команда заменила вратаря – Артем Загидулин уступил место Евгению Волохину.

СКА набрал 25 очков в 23 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. "Спартак" с 30 очками после 25 игр располагается на четвертой позиции. 11 ноября петербургская команда примет московское "Динамо", а на следующий день красно-белые сыграют дома с хабаровским "Амуром".

Встреча также учитывалась в сезонном турнире "Кубок первых", посвященном 80-летию отечественного хоккея. В нем участвуют шесть старейших клубов страны: СКА, московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, "Автомобилист" и "Торпедо".

Команды проводят первые матчи регулярного чемпионата на домашнем льду и в гостях. За победу начисляются очки по системе КХЛ, а итоговый кубок получит клуб с наибольшим результатом. Участники выступают в специальных ретро-свитерах с символикой турнира, который завершится 22 декабря. Эту дату указом президента России объявили Днем хоккея.

Сейчас лидирует ЦСКА с 12 очками. Далее идут "Торпедо" (11), "Автомобилист" (10), "Спартак" (6), СКА (5) и "Динамо" (3).

Ранее стало известно, что главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев временно отстранен от своих обязанностей. Исполнение его обязанностей возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского. Именно он будет присутствовать в качестве главного тренера на гостевом матче с петербургским СКА в среду, 11 ноября.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика