СКА одержал победу над "Спартаком" со счетом 7:1 в матче КХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Семь шайб забросили хоккеисты петербургского СКА в ворота московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

В составе СКА отличились Василий Глотов (4-я минута), Рокко Гримальди (12-я), Скотт Уилсон и Сергей Сапего (оба – 14-я), Никита Недопекин (19-я и 23-я), а также Андрей Педан (60-я). Единственную шайбу "Спартака" на 39-й минуте забросил Максим Комтуа.

После четвертого гола в свои ворота московская команда заменила вратаря – Артем Загидулин уступил место Евгению Волохину.

СКА набрал 25 очков в 23 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. "Спартак" с 30 очками после 25 игр располагается на четвертой позиции. 11 ноября петербургская команда примет московское "Динамо", а на следующий день красно-белые сыграют дома с хабаровским "Амуром".

Встреча также учитывалась в сезонном турнире "Кубок первых", посвященном 80-летию отечественного хоккея. В нем участвуют шесть старейших клубов страны: СКА, московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, "Автомобилист" и "Торпедо".

Команды проводят первые матчи регулярного чемпионата на домашнем льду и в гостях. За победу начисляются очки по системе КХЛ, а итоговый кубок получит клуб с наибольшим результатом. Участники выступают в специальных ретро-свитерах с символикой турнира, который завершится 22 декабря. Эту дату указом президента России объявили Днем хоккея.

Сейчас лидирует ЦСКА с 12 очками. Далее идут "Торпедо" (11), "Автомобилист" (10), "Спартак" (6), СКА (5) и "Динамо" (3).

Ранее стало известно, что главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев временно отстранен от своих обязанностей. Исполнение его обязанностей возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского. Именно он будет присутствовать в качестве главного тренера на гостевом матче с петербургским СКА в среду, 11 ноября.

