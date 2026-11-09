Октябрь в Москве выдался почти вдвое суше климатической нормы

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Октябрь 2026 года в Москве оказался почти вдвое суше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, 22 дня из 31 в столице обошлись без осадков. Год назад наблюдалась обратная картина – осадки отмечались на протяжении 22 дней. Тогда в Москве выпало около 137–140% нормы осадков, а сейчас – только 47%, то есть чуть меньше половины обычного. При этом для октября климатическая норма составляет 15,5 дня с осадками 0,1 миллиметра и более.

Голубев подчеркнул, что такой показатель выделяет октябрь 2026 года на фоне последних лет. Кроме того, прошедший октябрь был заметно теплее предыдущего.

Ранее сообщалось, что ночь на 9 ноября в Москве вошла в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На ВДНХ столбики термометров опустились до плюс 4,1 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

При этом пятница, 13 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в столице. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 8 градусов.