Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 21:57

Общество

Октябрь в Москве выдался почти вдвое суше климатической нормы

Фото: foto.mos.ru

Октябрь 2026 года в Москве оказался почти вдвое суше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, 22 дня из 31 в столице обошлись без осадков. Год назад наблюдалась обратная картина – осадки отмечались на протяжении 22 дней. Тогда в Москве выпало около 137–140% нормы осадков, а сейчас – только 47%, то есть чуть меньше половины обычного. При этом для октября климатическая норма составляет 15,5 дня с осадками 0,1 миллиметра и более.

Голубев подчеркнул, что такой показатель выделяет октябрь 2026 года на фоне последних лет. Кроме того, прошедший октябрь был заметно теплее предыдущего.

Ранее сообщалось, что ночь на 9 ноября в Москве вошла в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На ВДНХ столбики термометров опустились до плюс 4,1 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

При этом пятница, 13 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в столице. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 8 градусов.

Москвичам рассказали, когда в столицу вернутся осадки

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика