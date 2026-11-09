Reuters: Кушнер и Уиткофф могут посетить РФ после переговоров в Абу-Даби

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Спецпредставитель президента США, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф могут совершить визит в Россию для встречи с Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из числа должностных лиц.

Трехсторонняя встреча, в которой примут участие представители России, Штатов и Украины, пройдет в ОАЭ 10 и 11 ноября. В повестке – гарантии безопасности после завершения конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию, которая уже вылетела в Абу-Даби, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

США представят Уиткофф и Кушнер. При этом до переговоров с посланниками Москвы и Киева они встретятся с европейскими партнерами. Во встрече примут участие партнеры из Украины, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.