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Полковник Владимир Подоляк, брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, погиб в Запорожской области в мае 2024 года. Он воевал против ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным издания, Подоляк погиб 19 мая 2024-го в поселке Кирилловка. Ему было 59 лет.

Михаил Подоляк ранее рассказывал о наличии родственников в России. Он также подчеркивал, что они не связаны с российскими спецслужбами. Вместе с тем Подоляк указывал, что у многих украинцев есть родные в России, однако это не обязательно означает, что они поддерживают с ними общение.

Ранее главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозили штрафом за использование русского языка. 2 ноября он приехал к дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где проходили протесты из-за удерживаемых в подвале военнослужащих, и, общаясь с собравшимися, перешел с украинского на русский, что попало на видео.

Позже украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что Буданов признал нарушение закона о государственном языке и обязался залатить штраф. Для должностных лиц санкция составляет от 3 400 до 6 800 гривен.