Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 19:40

Туризм

Анапа получила статус курорта федерального значения

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Правительство России присвоило Анапе статус курорта федерального значения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение распространяется на территорию муниципального образования город-курорт Анапа общей площадью более 98 тысяч гектаров. Новый статус предусматривает особый режим охраны природных лечебных ресурсов, в том числе создание санитарно-охранных зон. Он также позволяет развивать курортную инфраструктуру при государственной поддержке.

Санаторно-курортная сфера остается одной из основных отраслей экономики Анапы. В 2024 году город принял 5,5 миллиона туристов — на 10% больше, чем годом ранее. В 2025-м пляжный отдых на курорте проходил с ограничениями из-за чрезвычайной ситуации с танкерами в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав ОАЭ. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а доля России в общем объеме бронирований увеличилась с 9 до 10%.

Среди внутренних направлений лидируют курорты Краснодарского края, на Хосту пришлось 17,4% бронирований, на Сочи – 15,7%, на Адлер – 11,4%.

Читайте также


туризмрегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика