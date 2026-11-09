Анапа получила статус курорта федерального значения

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Правительство России присвоило Анапе статус курорта федерального значения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение распространяется на территорию муниципального образования город-курорт Анапа общей площадью более 98 тысяч гектаров. Новый статус предусматривает особый режим охраны природных лечебных ресурсов, в том числе создание санитарно-охранных зон. Он также позволяет развивать курортную инфраструктуру при государственной поддержке.

Санаторно-курортная сфера остается одной из основных отраслей экономики Анапы. В 2024 году город принял 5,5 миллиона туристов — на 10% больше, чем годом ранее. В 2025-м пляжный отдых на курорте проходил с ограничениями из-за чрезвычайной ситуации с танкерами в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав ОАЭ. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а доля России в общем объеме бронирований увеличилась с 9 до 10%.

Среди внутренних направлений лидируют курорты Краснодарского края, на Хосту пришлось 17,4% бронирований, на Сочи – 15,7%, на Адлер – 11,4%.