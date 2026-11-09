В ООН заявили, что 2026 год станет одним из самых жарких в истории

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2026 год станет одним из четырех самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений, а температуры продолжат повышаться из-за сильного Эль-Ниньо. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входящая в структуру ООН.

В докладе ВМО указано, что 2026 год продолжает серию периодов с аномально высокими температурами по всему миру, таянием льдов и повышением уровня моря. Ожидается, что сильное Эль-Ниньо принесет экстремальные погодные явления, которые сохранятся до 2027 года.

Также отмечается, что каждый из последних двенадцати лет становился самым теплым за всю историю наблюдений, а последние четыре года заняли четыре верхние позиции.

Планета накапливает все больше тепла. Парниковые газы удерживают тепло, и его накопление заметно в океане и атмосфере, а также в таянии льда и повышении уровня моря.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь средняя температура на поверхности планеты была примерно на 1,47 градуса выше уровня 1850–1900 годов. Энергетический дисбаланс Земли растет – сейчас он достиг максимума за все время наблюдений.