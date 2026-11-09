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09 ноября, 12:39

Наука

Температура на Земле на 1,47 градуса превысила уровень второй половины XIX века

Фото: depositphotos/1xpert

С января по сентябрь 2026 года средняя температура на поверхности планеты была примерно на 1,47 градуса выше уровня 1850–1900 годов. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входящая в структуру ООН.

Нынешняя аномалия сопоставима со средними значениями 2025 года (1,43 градуса) и 2023 года (1,46 градуса), но ниже рекорда 2024 года (1,55 градуса).

По оценке ВМО, к концу года средний показатель вырастет из-за явления Эль-Ниньо, при котором воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана аномально нагреваются. Это природное явление усиливается с августа, а к декабрю, по прогнозам, достигнет рекордной за всю историю наблюдений интенсивности.

В докладе о состоянии климата ВМО отметила, что 2026 год продолжает длительный период аномально высоких глобальных температур, таяния ледников и повышения уровня моря. В организации также указали, что каждый последующий год из последних 12 становился самым теплым за историю наблюдений, причем последние четыре года заняли первые четыре строчки в этом списке.

Согласно докладу, энергетический дисбаланс Земли растет, а климатическая система накапливает тепло все быстрее. Сейчас дисбаланс достиг максимума за все время наблюдений: парниковые газы удерживают беспрецедентное количество тепла и нарушают равновесие между энергией, поступающей от Солнца, и энергией, уходящей в космос.

Океан поглощает 90% избыточного тепла. Судя по имеющимся данным, 2026-й станет десятым подряд годом, когда температура океана достигает рекордных значений.

Ранее в ООН уже рассказывали, что пик природного явления Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года, а его последствия будут ощущаться еще долго после этого. По прогнозу, температура поверхностного слоя воды в тропической части Тихого океана может подняться до уровня, который превысит средние показатели на 3,8 градуса. Эль-Ниньо сдвигает привычные температурные режимы и картину выпадения осадков во многих регионах планеты.

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