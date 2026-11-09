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09 ноября, 12:49

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Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби запланированы без участия евротройки

Песков не подтвердил участие евротройки в переговорах по Украине в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

В Абу-Даби запланированы переговоры по Украине без участия евротройки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры по урегулированию кризиса будут трехсторонними – в них примут участие Россия, США и Украина. Они пройдут при посредничестве американской стороны.

"Что касается присутствия европейцев – вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю: речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби", – подчеркнул Песков.

Кроме того, в Кремле не стали комментировать идею спецпосланника президента США Джареда Кушнера взять совет Россия – НАТО в качестве основы для обсуждения архитектуры европейской безопасности. Песков уточнил, что Москва не будет обсуждать никакие модели в публичном режиме.

Ранее сообщалось, что якобы представители Великобритании, Франции и Германии намерены присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. Три европейские страны могли быть представлены на уровне советников по национальной безопасности.

Неназванный немецкий чиновник рассказал, что встреча в Абу-Даби станет первым этапом переговоров, после которого запланирован еще один раунд. Окончательный формат участия европейских представителей определят по мере продвижения переговорного процесса.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что европейские страны, включая Францию, будут представлены в Абу-Даби. При этом он не уточнил, кто именно войдет в европейскую делегацию.

Переговоры по Украине пройдут в столице ОАЭ 10–11 ноября. По данным СМИ, Вашингтон на встрече будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Песков заявил об отсутствии представителей Европы на переговорах в Абу-Даби

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Сюжет: Переговоры по Украине
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