Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Васильковое Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Освободить территорию смогли бойцы подразделений группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника.

Вместе с тем потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили около 1 170 человек. Тактическое положение улучшили бойцы "Севера" и "Запада" – противник потерял на их направлениях более 200 и свыше 220 человек соответственно.

Ранее Вооруженные силы России поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр. Его использовали в том числе для переброски войск и логистических поставок военных грузов украинским группировкам в Донбассе. После этого в украинской столице были перекрыты три моста.

