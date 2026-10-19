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19 октября, 12:38

Политика

ВС РФ взяли под контроль крупный район обороны ВСУ в ходе боев за село Омельник

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие в ходе боев за освобождение села Омельник в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) площадью более 27 квадратных километров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Подступы к населенному пункту оборудовали противотанковым рвом и сетью инженерных заграждений. В застройке и на прилегающих позициях ВС РФ подавили очаги сопротивления и зачистили более 400 строений.

Противник потерял свыше роты живой силы, 14 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, более 30 наземных роботизированных комплексов, а также 75 тяжелых гексакоптеров типа R-18.

О том, что ВС РФ освободили запорожское село, стало известно 19 октября. Его взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ. При этом в Минобороны указывали, что за последние сутки украинская армия потеряла в зоне СВО около 1 235 военнослужащих.

Мобильность высокопроходимых средств передвижения в подразделениях ВС РФ возросла

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