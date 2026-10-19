Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:52

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взять под контроль населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение вглубь обороны противника.

Также группировкой нанесено поражение одной штурмовой и трем десантно-штурмовым бригадам, штурмовому полку и бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча Запорожской области.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 235 военнослужащих. Согласно данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 230 человек, от действий группировки "Запад" – до 240, "Южной" – до 230, "Центр" – до 345, а на направлении группировок "Восток" и "Днепр" – свыше 165 и 25 военнослужащих соответственно.

Ранее ВС РФ взяли под контроль 465 километров полосы безопасности у границы России. Общая протяженность полосы безопасности у границы составляет 660 километров. Таким образом, 75% из них контролируют российские военные.

При этом Владимир Путин отмечал, что под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика