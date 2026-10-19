Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взять под контроль населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение вглубь обороны противника.

Также группировкой нанесено поражение одной штурмовой и трем десантно-штурмовым бригадам, штурмовому полку и бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча Запорожской области.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 235 военнослужащих. Согласно данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 230 человек, от действий группировки "Запад" – до 240, "Южной" – до 230, "Центр" – до 345, а на направлении группировок "Восток" и "Днепр" – свыше 165 и 25 военнослужащих соответственно.

Ранее ВС РФ взяли под контроль 465 километров полосы безопасности у границы России. Общая протяженность полосы безопасности у границы составляет 660 километров. Таким образом, 75% из них контролируют российские военные.

При этом Владимир Путин отмечал, что под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области.

