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19 октября, 08:46

Политика

ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и центру обработки данных в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие в ночь на 19 октября нанесли массированный удар по объектам, расположенным в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Для атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.

По данным ведомства, в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности, места хранения крылатых ракет и вражеских дронов, а также центр обработки данных.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение складу военно-технического имущества. Кроме того, были атакованы цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией.

До этого российские военные в населенном пункте Колодное Тернопольской области ударили по электроподстанции, которая обеспечивала работу предприятий украинских ВПК.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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