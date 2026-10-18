ВС РФ поразили склад военно-технического имущества ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли поражение складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

В частности, поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе.

За сутки в зоне СВО украинские подразделения потеряли порядка 1 185 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, "Запад" – до 240, "Южная" – до 175, "Центр" – до 350, "Восток" – свыше 195, "Днепр" – до 30 военных.

Ранее ВС РФ в населенном пункте Колодное Тернопольской области нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, в Луцке было поражено предприятие "Кромберг энд Шуберт", где ремонтировали автомобильную технику в интересах ВСУ.