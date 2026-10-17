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17 октября, 18:00

Политика

ВС РФ поразили подстанцию под Тернополем, питающую предприятия ВПК Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в населенном пункте Колодное Тернопольской области нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военные продолжили удары БПЛА по предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Кроме прочего, в Луцке поражено предприятие "Кромберг энд Шуберт", где ремонтировали автомобильную технику в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в 40 километрах южнее порта Одесса ВС РФ поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.

Зарубежные СМИ писали, что появление российских беспилотников с реактивными двигателями создало для Украины новую проблему в сфере противовоздушной обороны. Киев пытается срочно подобрать средства противодействия таким аппаратам.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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