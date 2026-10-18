Силы ПВО за сутки сбили 7 ракет "Фламинго" и более 1,2 тыс дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1 256 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения СВО, по данным министерства, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 145 беспилотников, а также:



672 зенитных ракетных комплекса;

31 279 танков и других боевых бронированных машин;

1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня;

36 750 орудий полевой артиллерии и минометов;

74 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Вооруженные силы России поразили логистический центр "Новая почта" в городе Ровно. Уточнялось, что на территории логоцентра было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.