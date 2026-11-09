SHOT: олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину, которая пострадала при пожаре, спасли соседи

Фото: телеграм-канал SHOT

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию, сестру певицы Нюши Марию Шурочкину, которая пострадала при пожаре в квартире в Москве, спасли соседи. Об этом сообщается в канале SHOT в МАХ.

Как рассказали соседи, спортсменка бегала по этажу и звала на помощь. Дверь ей открыли в одной из квартир. Жильцы отметили, что Шурочкина была в обгоревшей майке, со следами сильных ожогов. В некоторых местах, по их словам, у нее отсутствовала кожа. В квартиру спортсменки направились другие жильцы, которые увидели горящий диван и вызвали пожарных и скорую помощь.

Соседи добавили, что, когда девушку забирали в больницу, она была в сознании.

В свою очередь, врач общей практики Денис Прокофьев оценил сроки восстановления Шурочкиной, уточнив, что процесс может занять до года в зависимости от глубины повреждения тканей, тяжести состояния и необходимости пересадки кожи.

"Если (поражено. – Прим. ред.) 32% тела (по данным Mash – Прим. ред.), то в этом случае, скорее всего, речь идет о третьей степени ожога с поражением подкожно-жировой клетчатки, мышц. Здесь восстановление идет до года. Это пересадка тканей, так называемая дерматопластика", – сообщает издание "Абзац" со ссылкой на слова специалиста.

Врач подчеркнул, что при глубоких ожогах большой площади лечение проводится в специализированном ожоговом центре. Сначала специалисты назначают интенсивную терапию для стабилизации состояния пациента, после чего начинается восстановление поврежденных участков кожи. Отмирание тканей может потребовать проведения операции.

О госпитализации Шурочкиной стало известно утром 9 ноября. СМИ писали, что во время пожара в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого спортсменка получила ожоги первой и второй степени лица, рук и груди. Предварительно, в квартире загорелись мебель и личные вещи.

Позже стало известно, что девушке провели операцию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

