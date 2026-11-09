Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 11:21

Происшествия
Главная / Новости /

SHOT: олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину, которая пострадала при пожаре, спасли соседи

Олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину, которая пострадала при пожаре, спасли соседи – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию, сестру певицы Нюши Марию Шурочкину, которая пострадала при пожаре в квартире в Москве, спасли соседи. Об этом сообщается в канале SHOT в МАХ.

Как рассказали соседи, спортсменка бегала по этажу и звала на помощь. Дверь ей открыли в одной из квартир. Жильцы отметили, что Шурочкина была в обгоревшей майке, со следами сильных ожогов. В некоторых местах, по их словам, у нее отсутствовала кожа. В квартиру спортсменки направились другие жильцы, которые увидели горящий диван и вызвали пожарных и скорую помощь.

Соседи добавили, что, когда девушку забирали в больницу, она была в сознании.

В свою очередь, врач общей практики Денис Прокофьев оценил сроки восстановления Шурочкиной, уточнив, что процесс может занять до года в зависимости от глубины повреждения тканей, тяжести состояния и необходимости пересадки кожи.

"Если (поражено. – Прим. ред.) 32% тела (по данным Mash – Прим. ред.), то в этом случае, скорее всего, речь идет о третьей степени ожога с поражением подкожно-жировой клетчатки, мышц. Здесь восстановление идет до года. Это пересадка тканей, так называемая дерматопластика", – сообщает издание "Абзац" со ссылкой на слова специалиста.

Врач подчеркнул, что при глубоких ожогах большой площади лечение проводится в специализированном ожоговом центре. Сначала специалисты назначают интенсивную терапию для стабилизации состояния пациента, после чего начинается восстановление поврежденных участков кожи. Отмирание тканей может потребовать проведения операции.

О госпитализации Шурочкиной стало известно утром 9 ноября. СМИ писали, что во время пожара в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого спортсменка получила ожоги первой и второй степени лица, рук и груди. Предварительно, в квартире загорелись мебель и личные вещи.

Позже стало известно, что девушке провели операцию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в столичной квартире

Читайте также


происшествияпожарспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика