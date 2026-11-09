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09 ноября, 10:37

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DM: уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом обходится в более чем 30 тыс долларов

Уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом обходится в более чем 30 тыс долларов – СМИ

Фото: Getty Images/GC Images/Gilbert Carrasquillo

Содержание американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, обходится его супруге Эмме Хеминг более чем в 30 тысяч долларов в месяц. Об этом пишет газета Daily Mail.

"Она тратит "целое состояние" на уход за мужем", – пишет издание.

По данным источника, страховка покрывает лишь малую долю расходов. Оплачивать уход позволяет крупное состояние самого актера.

Уиллис завершил карьеру в 2022 году после того, как у него выявили афазию, повлиявшую на его когнитивные способности. Спустя время у него диагностировали лобно-височную деменцию.

По словам Хеминг, ее муж не до конца осознал свой диагноз и не знает, как его семье тяжело приходится. Однако она уверена, что он не хотел бы видеть их боль. Она также отметила, что рада тому, что он не знает о серьезности своего заболевания.

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