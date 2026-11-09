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09 ноября, 10:56

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Baza: россияне стали брать отпуска и отгулы ради выхода GTA 6

Россияне стали брать отпуска и отгулы ради выхода GTA 6

Фото: depositphotos/romankosolapov

Некоторые российские поклонники серии GTA заранее согласовывают с работодателями отпуска и отгулы, чтобы посвятить время выходу шестой части игры. Об этом сообщает Baza.

Одна из фанаток рассказала, что оформила отпуск с 19 по 27 ноября. По ее словам, еще трое коллег также хотели освободить эти даты, однако она договорилась с руководством еще в августе. Теперь им придется искать другие варианты.

Девушка решила заранее позаботиться о свободном времени, вспомнив выход GTA 5. Тогда она училась в колледже и несколько дней спала всего по 3–4 часа, практически забросив учебу. Повторять подобный опыт во время рабочей недели она не хочет.

Кроме того, в интернете распространяются шуточные заявления на отпуск. В качестве причины пользователи указывают внезапный приезд американских родственников – дяди Джейсона и тети Люсии, главных героев новой игры.

GTA VI выйдет спустя 13 лет после предыдущей части серии. Некоторые разработчики других игр также перенесли свои релизы, опасаясь, что на фоне выхода долгожданной новинки их проекты останутся без внимания.

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября, игра выйдет для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предыдущая часть серии, Grand Theft Auto V, вышла в сентябре 2013 года.

Действие GTA VI развернется в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида, а главными персонажами станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Впервые в истории серии одним из центральных героев будет женщина.

Геймеры начали массово брать отпуска на время выхода GTA VI

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