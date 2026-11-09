Метеор заметили над Северной Каролиной в США

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Метеор заметили в небе над штатом Северная Каролина в США. Он оказался частью астероида, который сгорел над Землей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление NASA, которое передает New York Post.

По данным NASA, метеор пролетел над городом Роббинсвилл 5 ноября. Он двигался со скоростью 47 000 миль в час. Как уточнили в NASA, объект преодолел 120 миль до Ист-Риджа в Теннесси и распался на высоте 25 миль.

Очевидцы назвали этот метеор самым большим огненным шаром, который они видели. Они также отметили, что он переливался голубым, белым и оранжево-желтым оттенками.

При этом в Чаттануге свидетель услышал странный звук и заметил пролетающий объект с "безумным хвостом".

Ранее в американском штате Миннесота обнаружили крупный металлический предмет диаметром 3,4 метра, напоминающий космический мусор. Сообщение о таинственных обломках в кукурузном поле поступило в офис шерифа. Прибывшие на место полицейские подтвердили находку.

