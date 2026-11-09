Несколько автомобилей столкнулись на 45-м км МКАД

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Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 45-го километра МКАД в районе съезда № 45. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Подробности ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

Из-за инцидента движение по внешней стороне МКАД в сторону развязки с Киевским шоссе затруднено на 5,2 километра. Машины проезжают по трем полосам из пяти. Водителей призвали находить пути объезда.

Ранее в Волжском Волгоградской области столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб и трое пострадали. Там ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra.

Водитель первой машины скончался в больнице. Два его пассажира и пассажирка Hyundai госпитализированы.

