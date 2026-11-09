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09 ноября, 11:03

Технологии

Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в США

Фото: depositphotos/bloodua

Американская Apple Inc. подала в Арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер, запрещающих ей продолжать судебное разбирательство по иску к VK в штате Калифорния. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заявление поступило в суд 6 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена. Обеспечительные меры были приняты столичным судом 30 октября в рамках иска ООО "ВК" к Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd. и российскому ООО "Эппл Рус".

В своем иске VK требует от Apple вернуть в App Store три мобильных приложения – соцсети VK и "Одноклассники", а также сервис VK Music. Кроме того, истец настаивает на восстановлении возможности получать уведомления из этих приложений и взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда.

20 октября Apple Inc. направила в Северный окружной суд штата Калифорния антиисковое заявление с требованием запретить российской компании продолжать разбирательство в Арбитражном суде Москвы. Калифорнийский суд это заявление удовлетворил.

После этого суд в Москве запретил американской Apple Inc. и ирландской Apple Distribution International Ltd. подавать иски к VK на территории США. Ограничение действует до вступления в законную силу решения по текущему делу.

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