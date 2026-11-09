В Москве с начала года проверили 269 эскалаторов метро с помощью компьютеров

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала года в столичном метро проверили 269 эскалаторов с помощью специализированных компьютерных комплексов. Также прошли грузовые испытания свыше 80 единиц оборудования, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря своевременной диагностике инспекторы технической безопасности и подрядные организации обнаруживают отклонения и устраняют их. В Московском метрополитене действует планово-предупредительная система обслуживания, когда все работы выполняются заблаговременно.

Техническая экспертиза назначается, когда нормативный срок службы подходит к концу. Она необходима для оценки состояния и степени износа узлов. После этого решается вопрос о ремонте.

При проверке изучаются паспорт эскалатора и история проводимых работ. Специальные датчики позволяют оценить вибрацию, нагрузку на привод и другие показатели. Далее компьютеры сравнивают эти значения с нормой.

После такой проверки составляется заключение о состоянии оборудования. При необходимости часть узлов ремонтируют. В некоторых случаях срок эксплуатации продляется. Часто такой комплексный анализ позволяет обнаружить скрытые дефекты.

Ранее был капитально отремонтирован эскалатор на станции метро "Университет". Изношенные детали заменили, а основные механизмы восстановили. Перед запуском специалисты провели испытания и экспертизы.

