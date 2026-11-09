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09 ноября, 09:05

Политика

Минобороны РФ сообщило о поражении электроподстанции в Киевской области

Фото: mil.ru

Российские военные поразили электроподстанцию в районе населенного пункта Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса и подразделений ВСУ. Также целями стали площадки производства и хранения ударных беспилотников, а также морские суда с военными и грузами двойного назначения.

Кроме того, в Полтавской области российские силы поразили Глобинский завод. По информации Минобороны, на его территории собирали и хранили беспилотники большой дальности.

Ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по другим объектам на Украине. В ночь на 8 ноября российские беспилотники поразили электроподстанцию напряжением 330 киловольт в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, снабжавшую энергией предприятия военной промышленности.

Кроме того, в Черном море юго-западнее Одессы был поражен контейнеровоз, который, по данным ведомства, доставлял на Украину вооружение и военное имущество.

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