Температура в Москве превысит климатическую норму на 3–4 градуса 9 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В понедельник, 9 ноября, столбики термометров в Москве поднимутся до 7 градусов, что на 3–4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

На погоду в столичном регионе повлияет периферия антициклона, смещающаяся с юго-запада. Небо будет преимущественно облачным, временами возможны прояснения. Осадков синоптик не прогнозирует.

В Москве температура составит от 5 до 7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Во вторник, 10 ноября, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью воздух остынет до 1–3 градусов, а днем прогреется до 3–5 градусов. Дождей также не ожидается.

Небольшие осадки, в том числе в виде снега, могут пройти в Москве с 12 по 15 ноября. В эти дни температура в столице будет колебаться от минус 4 до плюс 6 градусов: ночью ожидается от минус 4 до плюс 1, днем – от 1 до 6 градусов тепла. При этом резких изменений погодных условий в течение недели не прогнозируется.

