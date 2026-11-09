На Солнце зафиксировали 10 вспышек за 8 часов

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За первые 8 часов понедельника, 9 ноября, на Солнце зафиксировано 10 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Уточняется, что такой темп соответствует примерно 30 событиям в сутки.

Ученые отметили, что в минувшее воскресенье, 8 ноября, на звезде зарегистрировали 28 вспышек, а в субботу, 7 ноября, – 29, что повторило рекорд XXI века. Все они фиксируются в группе пятен под номером 4566, направленной в сторону Земли. Однако из-за высокого темпа умеренных вспышек энергия тратится "почти впустую".

В ближайшие два дня на Земле также могут возникнуть легкие геомагнитные возмущения из-за остаточного влияния корональной дыры. При этом не исключены и сильные солнечные вспышки, прогноз на вторую половину недели может значительно ухудшиться.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером порядка 500 тысяч километров. Это явление представляет собой темные холодные облака газа, парящие над поверхностью звезды на высоте в десятки и сотни тысяч километров.

