Выброс протуберанца размером около 500 тыс км произошел на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Выброс протуберанца размером около 500 тысяч километров произошел на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Протуберанцы представляют собой темные холодные облака газа, которые парят над поверхностью Солнца на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Их удерживают линии магнитного поля, позволяя облакам расти и увеличиваться в размерах. Иногда такие структуры вырастают до сотен тысяч километров, реже – до миллиона километров.

Поскольку протуберанцы являются инородными для солнечной короны, звезда стремится избавиться от них, выбрасывая в космос. Подобные выбросы обычно приводят к магнитным бурям, однако в данном случае протуберанец движется вбок. Вероятнее всего, на его пути будет только Марс. Тем не менее он может задеть Землю, но с незначительными последствиями.

Ранее группа американских ученых, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, нашла за Плутоном ледяной объект диаметром до 1,5 тысячи километров. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон, в свою очередь, обращается вокруг Солнца на расстоянии в 40 раз большем, чем Земля.

