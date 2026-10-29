Reuters: американские ученые обнаружили за Плутоном возможную новую карликовую планету

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Группа американских ученых, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, нашла за Плутоном ледяной объект диаметром до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщило агентство Reuters.

Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон, в свою очередь, обращается вокруг Солнца на расстоянии в 40 раз большем, чем наша планета.

Небесное тело получило обозначение 2026 ED138. По оценке астрофизиков, объект может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой Солнечной системы. Чтобы подтвердить статус карликовой планеты, ученые проведут дополнительные наблюдения. В частности, астрофизикам предстоит установить примерную массу объекта.

Сейчас специалисты полагают, что 2026 ED138, вероятнее всего, обладает достаточной массой для признания карликовой планетой. Если это подтвердится, объект станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз признает существование пяти карликовых планет: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.



Ранее сообщалось, что для российской миссии к астероиду Апофис в качестве предпочтительного варианта рассматривают малый межпланетный аппарат. При его создании в НИИЯФ намерены максимально задействовать технологический задел МГУ и партнеров вуза. Помимо орбитального движения прорабатывается режим управляемого совместного полета.

