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29 октября, 12:14

Культура

Умерла немецкая актриса Эльке Зоммер

Фото: legion-media.com/Imago/Landmark Media

Немецкая актриса Эльке Зоммер, известная по голливудским фильмам 1960-х годов, умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на близких артистки.

По информации издания, Зоммер скончалась у себя дома в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность после продолжительной болезни. Зоммер не дожила восемь дней до своего 86-летия.

Актрису похоронят в семейной могиле в баварской коммуне Марлофштайн. В июле этого года умер супруг Зоммер Вольф Вальтер, с которым она прожила в браке более 30 лет. По словам близких, после смерти мужа состояние здоровья звезды старого Голливуда начало ухудшаться.

Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Карьеру в кино она начала в конце 1950-х годов после победы на конкурсе красоты в Италии. Затем она переехала в США.

В 1964 году актриса получила "Золотой глобус" за роль в картине "Премия", где ее партнером был Пол Ньюман. Среди других известных работ – детективная комедия "Выстрел в темноте" с Питером Селлерсом. На ее счету около 100 киноработ и телевизионных проектов. Ее также знали как художницу.

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