В "Москва-Сити" завершились основные работы первого этапа благоустройства

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Завершились основные работы первого из трех этапов благоустройства территории делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта обустроены три пешеходные зоны. Две из них расположились вокруг торгового центра "Афимолл Сити", еще одна – около транспортного хаба "Москва-Сити".

На площадках разместили места для отдыха с лавочками, малыми архитектурными формами и навесами, защищающими от непогоды. Завершили работы комплексным озеленением: высадили цветы и более 180 лиственных и хвойных растений.

Дорожную инфраструктуру также обновили: уложили асфальт, расширили тротуары, установили новый светофор и реконструировали существующие, оборудовали дополнительные пешеходные переходы, а действующие привели в порядок.

Для пассажиров обустроили зоны ожидания транспорта с павильонами и навесами. Кроме того, появились парковки для средств индивидуальной мобильности и роботов-курьеров.

В "Москва-Сити" внедрили единую систему навигации, чтобы пешеходам и водителям было проще ориентироваться и находить нужную башню. Количество элементов освещения на территории увеличили вдвое.

"Сегодня "Москва-Сити" – это самый известный деловой комплекс страны, один из крупнейших и самых современных транспортных узлов столицы", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что здесь объединены три линии метро, два Московских центральных диаметра, Московское центральное кольцо и наземный транспорт. С недавнего времени это еще и первый московский городской вокзал с международным сообщением.

По поручению Сергея Собянина, добавил Ликсутов, делается все для максимального комфорта горожан. Первый этап благоустройства охватил половину территории делового комплекса, при работах учитывали пожелания москвичей.

Второй этап благоустройства территории запланирован на 2027 год, третий – на 2028 год.

Ранее в Бирюлеве Восточном закончили комплексное благоустройство Ряжской улицы. Площадь обновленной территории – почти 19 тысяч квадратных метров. Работы шли по городской программе благоустройства улиц столицы, их выполняли специалисты комплекса городского хозяйства.