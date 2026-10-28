В парке "Сокольники" обновят тропу здоровья и воркаут-зоны

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В парке "Сокольники" специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок оставшийся участок тропы здоровья – от 2-го Лучевого просека до Майского просека. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы входят в третий этап развития парка. После завершения обновления маршрут станет удобнее для любителей неспешных прогулок, тех, кто активно тренируется, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты уже привели в порядок инженерные системы, которые проходят рядом с тропой или под ней. Прокладка кабельной канализации подходит к завершению: в нее уберут все воздушные провода. Одновременно обновляют покрытия на дорожках и проездах. На самой тропе используют гранитный отсев, на Лучевых просеках – асфальтобетонное и плиточное покрытие.

Вдоль обновляемого отрезка расположены 12 воркаут-зон. На них смонтировали полноценные комплексы – со скалодромом, шведской стенкой, кольцами, турниками, брусьями и наклонными скамьями для пресса – и отдельно стоящие аналогичные элементы.

Кроме того, появились тренажеры: гребная тяга, шаговый, маятник, лыжный ход, твистер и скамья с валиками. Сейчас укладывают резиновое покрытие. На отдельных участках применяют гравийный отсев.

Воркаут-зоны находятся в разных точках маршрута, в частности возле 1-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го Лучевых просеков. Во время прогулки или пробежки можно сделать паузу и проработать разные группы мышц.

Вдоль тропы оборудуют зоны отдыха с навесами, перголами и беседками со скамьями. Планируется установка станции зарядки для телефонов. Для безопасности посетителей на маршруте появится система видеонаблюдения. Также обустроят новый выход в обход территории храма Тихона Задонского.

Вдоль маршрута разместят осветительные приборы. Это позволит подсвечивать объекты и снизить негативное воздействие на природу.

Тропу здоровья в "Сокольниках" создали перед Олимпиадой 1980 года. Общая длина маршрута превышает 2,8 километра, он проходит через природную часть парка и пересекает шесть Лучевых просеков. На первом этапе работ обновили участок длиной чуть более километра – от Митьковского проезда до 2-го Лучевого просека. Теперь приводят в порядок оставшиеся примерно 1,8 километра.

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