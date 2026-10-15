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15 октября, 08:28

Город

В Москве благоустроили проезд к усадьбе Знаменское-Садки

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На юго-западе Москвы благоустроили проезд от улицы Поляны к исторической усадьбе Знаменское-Садки и популярному роднику в Битцевском парке, сообщает комплекс городского хозяйства в МАХ.

Отмечается, что проведенные работы позволят москвичам и туристам удобнее добираться до этих мест на личном транспорте и пешком.

На участке полностью заменили асфальтобетонное покрытие площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Для укрепления основания дороги и разграничения зон уложили более тысячи погонных метров бетонного бортового камня.

Вдоль проезда установили 14 современных силовых опор и 15 энергоэффективных уличных светильников. Дополнительно привели в порядок 1,6 тысячи квадратных метров газона. Установку новых дорожных знаков также предусмотрели в рамках работ.

В благоустройстве участвовали 50 специалистов и 15 единиц техники, включая фрезы, асфальтоукладчики и катки.

Ранее на юго-западе Москвы завершили благоустройство проезда, соединяющего Старобитцевскую улицу и МКАД. На участке обновили дорожное покрытие, обустроили тротуары площадью более тысячи квадратных метров и установили свыше тысячи погонных метров бетонного бортового камня, чтобы разделить зоны движения автомобилей и пешеходов.

Также смонтировали новые опоры освещения и 11 энергоэффективных фонарей, а площадь обновленных газонов составила около 2,6 тысячи квадратных метров.

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