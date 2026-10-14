Благоустройство проезда завершили между Старобитцевской улицей и МКАД

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по благоустройству проезда, соединяющего Старобитцевскую улицу и МКАД, завершили на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В ходе работ на дороге уложили порядка 2,4 тысячи квадратных метров асфальта. Для удобства пешеходов обустроили тротуары общей площадью свыше 1 тысячи "квадратов", а также разграничили зоны для машин и людей, установив более 1 тысячи погонных метров бетонного бортового камня.

Кроме того, там установили новые опоры освещения и 11 энергоэффективных фонарей. В рамках озеленения территории обновлено около 2,6 тысячи квадратных метров газона.

Ранее в городе обновили проезд, который соединяет Кутузовский проспект и проспект Багратиона. Специалисты уложили порядка 1,7 тысячи квадратных метров асфальта на дорогах и более 2,5 тысячи "квадратов" покрытия на тротуарах.