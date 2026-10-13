В Москве обновили проезд между проспектами Кутузовским и Багратиона

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Работы по обновлению проезда, соединяющего Кутузовский проспект и проспект Багратиона, завершили на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Дорожные службы уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части площадью около 1,7 тысячи квадратных метров. На прилегающих тротуарах обновили свыше 2,5 тысячи "квадратов" покрытия.

Для разделения пешеходных и транспортных потоков был уложен новый бетонный бортовой камень. После этого специалисты привели в порядок газоны – обновлен почвенный слой, высажена трава.

Ранее после реконструкции открылась Шелепихинская набережная. В ходе работ там построили и обновили 3,2 километра дорог. Уже существующая дорога расширена до двух полос в каждом направлении. Также обустроены пешеходные зоны для прогулок и занятий спортом.