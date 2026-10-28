Продажи автомобилей Volga впервые превысили показатель "Москвича"

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Продажи автомобилей Volga в России в октябре впервые превысили показатель "Москвича" и составили 793 единицы. Об этом рассказал глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в телеграм-канале.

"За последние три недели октября было реализовано 694 автомобиля "Москвич" и 793 автомобиля "Волга". До сентября продажи "Москвича" были стабильно выше", – указал он.

Целиков отметил, что наиболее популярной моделью в линейке "Москвича" является кроссовер "Москвич 3", на который приходится около 80% продаж. При этом у Volga лидером стал флагманский кроссовер K50, который обеспечивает более половины продаж.

Как напомнил глава агентства, "Москвич" возродили в 2022 году, в конце 2025-го стартовало производство новой линейки машин "М". Продажи автомобилей Volga начались летом этого года.

Ранее российский автобренд Tenet объявил о старте продаж семиместной версии флагманского кроссовера T9. Новинка доступна в комплектации "Ультра" по цене 4 249 000 рублей с учетом специального предложения. Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры Tenet.

