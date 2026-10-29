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29 октября, 12:56

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Heritage Science: археологи нашли в Казахстане следы древней косметики с ароматом корицы

Археологи нашли в Казахстане следы древней косметики с ароматом корицы

Фото: naked-science.ru

Остатки древнего косметического средства с возможными компонентами корицы, полыни и мяты обнаружили в женских захоронениях на территории современного Казахстана. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Heritage Science.

Находки обнаружили на кладбищах джетясарской культуры в низовьях Сырдарьи. Один фрагмент нашли в могиле в Томпакасаре, второй – в Алтын-Асаре. Оба захоронения принадлежали женщинам в возрасте от 30 до 39 лет, умершим в первые века нашей эры.

Исследователи изучили белые фрагменты под микроскопом и установили, что они состоят преимущественно из природного мела. Химический анализ выявил сотни органических соединений, среди которых были вещества, характерные для ароматических растений. По одной из версий ученых, мел могли смешивать с эфирными маслами, получая средство для ухода за кожей или придания ей приятного запаха.

При этом точное назначение смеси установить пока не удалось. Исследователи отмечают, что химические соединения разных растений могут совпадать, а часть обнаруженных веществ могла появиться в результате загрязнения или разложения материала. Поэтому определить исходные растения с полной уверенностью невозможно.

Особый интерес находка представляет с точки зрения древней торговли. Корица не произрастает в засушливом районе у Аральского моря, поэтому ее могли привозить издалека, например из Индии или южного Китая. Территория распространения джетясарской культуры находилась на пересечении торговых путей, связывавших Центральную Азию с Китаем, Индией и Ираном.

Ученые также предположили, что владелицы находок могли занимать сравнительно привилегированное положение в обществе. Однако двух фрагментов недостаточно, чтобы определить, насколько широко подобные косметические средства использовались в то время.

Ранее в Шотландии археологи нашли англосаксонскую монету с изображением короля Этельреда Неразумного. Ее возраст составляет около тысячи лет. Специалисты обнаружили находку случайно в ходе раскопок доисторических сооружений. Участница экспедиции Элинор Грэм отметила, что монета была покрыта зеленовато-коричневым налетом.

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