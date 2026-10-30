Пулково принял 27 московских рейсов из-за ограничений в аэропортах столицы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял 27 самолетов, которые не смогли прибыть в Москву из-за ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Все борта направили в Петербург в качестве запасного аэродрома. После продолжительного ожидания вылета пассажиры 20 рейсов по решению авиакомпаний покинули самолеты и прошли в терминал. Затем их отправили в Москву альтернативными способами.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов ранее ввели во всех аэропортах Московского авиаузла. Причиной стал массовый налет беспилотников на столицу.

Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в направлении Москвы летели 862 БПЛА.