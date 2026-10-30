Собянин: с вечера 29 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА

Фото: МАХ/"Минобороны России"

С 20:30 29 октября до 07:30 30-го числа в сторону столичного региона летело 862 беспилотника. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Как рассказал мэр, большинство дронов сбили на дальних рубежах. 170 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

В связи с атакой вражеских аппаратов в аэропортах ввели ограничения. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно не принимают и не выпускают самолеты. Меры ввели в целях безопасности.

Из-за ограничений свыше 20 лайнеров, летевших в столичные авиагавани, изменили маршруты или отправились на посадку в другие города.