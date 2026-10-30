Свыше 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 20 самолетов, направлявшихся в московские аэропорты, изменили маршруты и отправили на посадку в другие города. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в целях безопасности. Об этом сообщили ТАСС представители столичных аэропортов.

В аэропорту Домодедово перенаправили рейсы из Баку и Калининграда. Вместо Москвы самолеты отправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Во Внуково на другие аэродромы направили 12 самолетов. Они следовали из Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула и Сыктывкара. В качестве альтернативных пунктов посадки выбрали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Ярославль и Шереметьево. Кроме того, несколько рейсов из Санкт-Петербурга и Баку вернулись в аэропорты вылета.

Изменения затронули и рейсы, направлявшиеся в Шереметьево. По данным воздушной гавани, около 15 самолетов перенаправили в Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Саратов.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех аэропортах Московского авиаузла. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов из-за атаки беспилотников на столицу. Сергей Собянин проинформировал о сбитии 22 БПЛА на подлете к городу.