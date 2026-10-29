Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на территории предприятия в Шиловском районе Рязанской области после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Павел Малков на своей странице в MAX.

Он уточнил, что пожар уже удалось локализовать. На месте работают сотрудники оперативных служб. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали центр Луганска. Повреждения получили школа, государственный архив, почта и жилые здания. Пострадавших нет.

Вместе с тем удару подверглась энергетическая инфраструктура. Из-за аварийного отключения без света остались жители 6 муниципалитетов. Энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам.

