Четыре человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ на приграничье Белгорода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на приграничье Белгорода. Об этом сообщила пресс-служба областного оперштаба в MAX.

FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате один мужчина получил слепые осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. Еще у двоих – мужчины и женщины – осколочные ранения головы. Их доставили в местное медучреждение.

После оказания помощи пострадавших направят в больницу Белгорода. Автомобиль сгорел. В Шебекине после атаки БПЛА загорелась кровля частного дома, которую впоследствии потушили.

"В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей грудной клетки, плеча и ног доставили в Грайворонскую ЦРБ", – добавили в ведомстве.

Сейчас он находится в реанимации, но после стабилизации пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Ранее два мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения из-за атак украинских военных на территории Донецкой Народной Республики. Мужчина и пожилая женщина погибли при атаке беспилотника в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа.

Всего за отчетный период в результате атак дронов пострадали четыре мирных жителя. Не уточняется, в каких именно населенных пунктах они получили ранения.