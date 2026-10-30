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30 октября, 09:14

Шоу-бизнес

Отмена концертов Уэста стала одним из самых тревожных событий для россиян

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Отмена концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге стала самым обсуждаемым в соцсетях поводом для беспокойства россиян в третьем квартале. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Компании развития общественных связей (КРОС).

Событие заняло первое место по индексу приживаемости – показателю активности обсуждения темы в соцсетях относительно ее присутствия в СМИ. Кроме того, в тройку лидеров по суммарному индексу тревожности вошли нападения медведей на людей.

Эта тема получила широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, однако уступила по уровню тревожности ситуации с бензином в регионах и атакам беспилотников на склады маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. При этом нападения медведей вызвали вдвое больше беспокойства, чем сообщения о подготовке Запада к войне с Россией. Суммарный индекс составил 401,95 против 209,53 соответственно.

При расчете индекса эксперты КРОС учитывают тональность публикаций в СМИ, эмоции и высказывания пользователей соцсетей, а также продолжительность внимания аудитории к событию. Такой подход позволяет отличать устойчивые инфоповоды от кратковременных.

Концерты Канье Уэста на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября. Билеты стоили от 9 до 160 тысяч рублей, самые дешевые раскупили за час. Однако 24 августа площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не планирует принимать выступления зарубежных исполнителей в октябре. В Say Agency назвали действия стадиона "намеренной провокацией".

Позднее появилась информация о возможном переносе шоу в Москву. Но генеральный директор Say Agency Анна Субчева опровергла эти сообщения и заявила, что организаторы по-прежнему рассчитывают провести концерты в Петербурге в запланированные даты.

В итоге выступления не состоялись. 30 сентября Say Agency сообщило, что концерты в назначенные дни провести не удастся, а открыть возврат средств за билеты пообещало с 12 октября. После отмены покупатели начали жаловаться на сложности с получением денег.

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