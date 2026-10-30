Российские военные поразили предприятия ВПК Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, данные предприятия были задействованы в изготовлении и хранении беспилотников большой и средней дальности. Удар наносился высокоточным оружием наземного базирования, а также дронами.

Одновременно с этим под удар попали объекты энергетики, обеспечивающие их функционирование, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военнослужащие поразили в Черном море сухогруз. Судно перевозило в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

До этого российские военные ударили по объектам, связанным с производством и хранением БПЛА, в Киеве. Также удар был нанесен по логистической инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ.

В столице Украины поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2 производства "Файер Поинт", а также другие площадки по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности.