30 октября, 08:20Политика
Российские военные поразили предприятия ВПК Украины
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, данные предприятия были задействованы в изготовлении и хранении беспилотников большой и средней дальности. Удар наносился высокоточным оружием наземного базирования, а также дронами.
Одновременно с этим под удар попали объекты энергетики, обеспечивающие их функционирование, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
Ранее российские военнослужащие поразили в Черном море сухогруз. Судно перевозило в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.
До этого российские военные ударили по объектам, связанным с производством и хранением БПЛА, в Киеве. Также удар был нанесен по логистической инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ.
В столице Украины поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2 производства "Файер Поинт", а также другие площадки по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности.