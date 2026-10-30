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30 октября, 10:10

Шоу-бизнес

Актер Панин задолжал в России более 2,9 миллиона рублей

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/047 (Алексей Панин признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Долг актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) в России превысил 2,9 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Как следует из документов, общая сумма задолженности актера по ИП составляет 2,995 миллиона рублей. В 2024 году были возбуждены два исполнительных производства из-за долга по кредитным платежам на общую сумму 411,6 тысячи рублей.

В 2025 году на Панина завели еще два исполнительных производства, однако предмет и сумма задолженности неизвестны. В октябре этого года возбуждено очередное исполнительное производство, сумма долга по которому превысила 2,5 миллиона рублей.

В мае 2023 года Панин был объявлен в розыск, а в феврале 2024-го заочно арестован за оправдание терроризма.

После этого суд заочно приговорил его к 6 годам лишения свободы. Причиной стало одобрение с его стороны теракта на Крымском мосту в 2022 году. В настоящее время актер находится за рубежом.

Также ранее он выложил в соцсети фото американского паспорта на фоне украинского флага. Однако некоторые пользователи усомнились в том, что Панин мог получить гражданство США.

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