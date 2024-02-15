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15 февраля, 16:54

Шоу-бизнес

Алексея Панина заочно арестовали в Москве за оправдание терроризма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина обвиняется по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

Суд принял решение арестовать Панина на два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания в стране.

В мае 2023 года российское МВД объявило актера в розыск. Панин часто высказывался против политики российских властей и спецоперации на Украине.

Комментируя заведенное на него дело об оправдании терроризма, актер заявил, что решение МВД РФ объявить его в розыск вызывает смех. Панин отметил, что с удовольствием приедет, но после того, как снимут режим, который сейчас якобы действует в России.

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