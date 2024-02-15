15 февраля, 16:54Шоу-бизнес
Алексея Панина заочно арестовали в Москве за оправдание терроризма
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Мужчина обвиняется по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".
Суд принял решение арестовать Панина на два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания в стране.
В мае 2023 года российское МВД объявило актера в розыск. Панин часто высказывался против политики российских властей и спецоперации на Украине.
Комментируя заведенное на него дело об оправдании терроризма, актер заявил, что решение МВД РФ объявить его в розыск вызывает смех. Панин отметил, что с удовольствием приедет, но после того, как снимут режим, который сейчас якобы действует в России.
Читайте также
- Актер Панин показал американский паспорт на фоне флага Украины
- Адвокат допустила, что Панина могут выслать из Эстонии