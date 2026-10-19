SHOT: экс-жена Мавроди задолжала налоговой 655 тыс рублей

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Бывшая жена создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди Елена Павлюченко задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России 655 тысяч рублей. Эту сумму взыскивают через судебных приставов, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

В 2022 году Павлюченко зарегистрировала ИП для создания фильмов и работы в рекламе, но через год закрыла его. В 2025-м она решила вернуться к работе и откликалась на вакансии финансового директора, говорится в публикации.

По информации журналистов, Павлюченко принадлежит квартира на Комсомольском проспекте в Хамовниках стоимостью около 35 миллионов рублей. Жилье она купила еще в 1993 году, когда встречалась с Мавроди. С 2023 по 2025 год женщина разместила на банковских счетах 201 миллион рублей и получила около 20 миллионов рублей процентов.

Отдельная статья расходов – уход за собой. В одном из салонов красоты Павлюченко побывала более 2 тысяч раз и оставила там 4,8 миллиона рублей за маникюр, косметологию и массаж, указано в материале.

Мавроди и Павлюченко познакомились в 1992 году на съемках передачи "Утренняя звезда". В 1993-м пара поженилась, а через 3 года у них родилась дочь Екатерина.

После развода в 2005 году Павлюченко исчезла из поля зрения публики. Утверждалось, что она якобы сменила фамилию и внешность. Ее дочь в настоящее время работает в копирайтинге и PR, пишет СМИ.

Ранее стало известно, что российская супермодель Наталья Водянова якобы накопила крупный долг перед кредитными организациями, покупая и обустраивая недвижимость за рубежом. Общая сумма обязательств достигла 1,3 миллиарда рублей. Журналисты уточнили, что первые задолженности модель погасила еще в марте 2025 года, однако большая часть долга остается невыплаченной.