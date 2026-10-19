В России изменится система отбора иностранцев для обучения в вузах

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Россотрудничество меняет систему отбора иностранцев для обучения в российских вузах и переходит к целевому набору абитуриентов. Об этом руководитель агентства Игорь Чайка сообщил на презентации АНО "Россия – Африка" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Мы переходим к целевому набору абитуриентов, чтобы получившие образование молодые люди в первую очередь имели возможность возвращаться на родину, строить там карьеру", – цитирует Чайку РИА Новости.

Он отметил, что выпускники должны вносить добавочную стоимость в те отрасли экономики своих стран, которые в ней нуждаются. В настоящее время через систему отбора в российские образовательные учреждения проходят порядка 15 тысяч молодых людей – из Чада, Анголы, Алжира, Египта, Мали и других государств.

Ранее сообщалось, что Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне запустит совместную программу двойных дипломов с Нанкинским университетом информационных наук и технологий (NUIST). Учреждения обсуждают обучение по информатике и экономике по модели "2+2": два года студент учится в России, два – в Китае. После выпуска он сможет получить российский и китайский дипломы.