Резервный борт направили для пассажиров экстренно севшего в Омске рейса S7

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Рейс Новосибирск – Махачкала авиакомпании S7, незапланированно севший в Омске, будет выполнен до конца на резервном воздушном судне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Из Новосибирска за пассажирами направили запасной борт. В Омске его ждут в 16:25 по местному времени.

Людей уже высадили из самолета, сейчас они находятся в стерильной зоне аэропорта Омска.

Об инциденте стало известно 19 октября. Самолет S7 при полете над Казахстаном подал аварийный сигнал бедствия. Экипаж принял решение развернуться недалеко от Кокшетау и сесть в Омске. По данным перевозчика, причиной стала техническая неисправность.

В итоге самолет благополучно приземлился. После этого транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.